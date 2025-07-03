search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至7.63元，預估目標價為131.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.63元，其中最高估值13.49元，最低估值3.11元，預估目標價為131.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.49(13.49)19.5522.3226.42
最低值3.11(3.11)8.437.469.34
平均值7.67(7.58)12.0711.0915.12
中位數7.63(7.48)11.5210.439.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值145.15億162.11億160.54億155.63億
最低值80.85億98.82億100.23億141.98億
平均值111.31億128.07億132.12億148.81億
中位數117.73億133.90億138.21億148.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

相關行情

台股首頁我要存股
Expand Energy Corporation110.34-0.76%

延伸閱讀



Empty