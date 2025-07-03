鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至7.63元，預估目標價為131.50元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.63元，其中最高估值13.49元，最低估值3.11元，預估目標價為131.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.49(13.49)
|19.55
|22.32
|26.42
|最低值
|3.11(3.11)
|8.43
|7.46
|9.34
|平均值
|7.67(7.58)
|12.07
|11.09
|15.12
|中位數
|7.63(7.48)
|11.52
|10.43
|9.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|145.15億
|162.11億
|160.54億
|155.63億
|最低值
|80.85億
|98.82億
|100.23億
|141.98億
|平均值
|111.31億
|128.07億
|132.12億
|148.81億
|中位數
|117.73億
|133.90億
|138.21億
|148.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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