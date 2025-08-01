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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁(RMD-US)EPS預估上修至10.88元，預估目標價為295.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.6元上修至10.88元，其中最高估值12元，最低估值10.18元，預估目標價為295.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12(11.26)12.613.614.25
最低值10.18(10)11.3312.0514.25
平均值10.88(10.64)11.9412.9114.25
中位數10.88(10.6)11.9112.8214.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.14億62.05億65.96億70.67億
最低值54.88億58.60億61.39億70.67億
平均值55.96億59.99億63.74億70.67億
中位數55.95億60.00億63.94億70.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.245.306.096.92
營業收入31.97億35.78億42.23億46.85億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞斯邁(RMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRMD

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