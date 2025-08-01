鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁(RMD-US)EPS預估上修至10.88元，預估目標價為295.85元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.6元上修至10.88元，其中最高估值12元，最低估值10.18元，預估目標價為295.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12(11.26)
|12.6
|13.6
|14.25
|最低值
|10.18(10)
|11.33
|12.05
|14.25
|平均值
|10.88(10.64)
|11.94
|12.91
|14.25
|中位數
|10.88(10.6)
|11.91
|12.82
|14.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.14億
|62.05億
|65.96億
|70.67億
|最低值
|54.88億
|58.60億
|61.39億
|70.67億
|平均值
|55.96億
|59.99億
|63.74億
|70.67億
|中位數
|55.95億
|60.00億
|63.94億
|70.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.24
|5.30
|6.09
|6.92
|營業收入
|31.97億
|35.78億
|42.23億
|46.85億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞斯邁(RMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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