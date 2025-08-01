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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.7元，其中最高估值3.8元，最低估值3.47元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.8(3.81)5.36.127.24
最低值3.47(3.47)3.864.277.24
平均值3.66(3.61)4.625.467.24
中位數3.7(3.6)4.685.57.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.82億86.80億91.18億95.50億
最低值78.09億78.56億82.27億95.50億
平均值80.62億84.04億87.64億95.50億
中位數80.94億84.25億89.06億95.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.782.935.761.603.23
營業收入162.52億128.06億77.18億77.44億80.72億

詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPO

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