鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為145.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.7元，其中最高估值3.8元，最低估值3.47元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.8(3.81)
|5.3
|6.12
|7.24
|最低值
|3.47(3.47)
|3.86
|4.27
|7.24
|平均值
|3.66(3.61)
|4.62
|5.46
|7.24
|中位數
|3.7(3.6)
|4.68
|5.5
|7.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.82億
|86.80億
|91.18億
|95.50億
|最低值
|78.09億
|78.56億
|82.27億
|95.50億
|平均值
|80.62億
|84.04億
|87.64億
|95.50億
|中位數
|80.94億
|84.25億
|89.06億
|95.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|2.93
|5.76
|1.60
|3.23
|營業收入
|162.52億
|128.06億
|77.18億
|77.44億
|80.72億
詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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