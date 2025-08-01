search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.25元，其中最高估值1.82元，最低估值0.91元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.82(1.5)1.951.841.3
最低值0.91(0.78)0.80.311.19
平均值1.25(1.22)1.391.251.25
中位數1.25(1.21)1.41.411.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值287.59億292.45億295.53億296.25億
最低值279.42億275.91億272.37億279.21億
平均值283.54億284.44億284.44億289.74億
中位數283.32億284.02億283.65億293.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARAA

相關行情

台股首頁我要存股
Paramount Global - Class A19.09-18.0%

延伸閱讀



Empty