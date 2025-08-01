鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為11.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.21元上修至1.25元，其中最高估值1.82元，最低估值0.91元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.82(1.5)
|1.95
|1.84
|1.3
|最低值
|0.91(0.78)
|0.8
|0.31
|1.19
|平均值
|1.25(1.22)
|1.39
|1.25
|1.25
|中位數
|1.25(1.21)
|1.4
|1.41
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|287.59億
|292.45億
|295.53億
|296.25億
|最低值
|279.42億
|275.91億
|272.37億
|279.21億
|平均值
|283.54億
|284.44億
|284.44億
|289.74億
|中位數
|283.32億
|284.02億
|283.65億
|293.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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