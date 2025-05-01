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鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO IncXPO-US的目標價調降至125元，幅度約4.58%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對XPO Inc(XPO-US)提出目標價估值：中位數由131元下修至125元，調降幅度4.58%。其中最高估值165元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予XPO Inc評價：積極樂觀23位、保持中立2位、保守悲觀2位。

XPO Inc今(1日)收盤價為106.12元。近5日股價上漲4.58%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股XPO市場預估目標價

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