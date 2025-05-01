鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元下修至3.7元，其中最高估值4.08元，最低估值3.42元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.08(4.12)
|5.22
|6.5
|7.81
|最低值
|3.42(3.4)
|3.77
|4.14
|7.81
|平均值
|3.71(3.75)
|4.75
|5.48
|7.81
|中位數
|3.7(3.76)
|4.77
|5.55
|7.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.62億
|88.26億
|92.55億
|98.66億
|最低值
|78.32億
|79.08億
|82.19億
|98.66億
|平均值
|80.79億
|84.71億
|88.03億
|98.66億
|中位數
|81.00億
|84.95億
|88.37億
|98.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|2.93
|5.76
|1.60
|3.23
|營業收入
|162.52億
|128.06億
|77.18億
|77.44億
|80.72億
詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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