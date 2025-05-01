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鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元下修至3.7元，其中最高估值4.08元，最低估值3.42元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.08(4.12)5.226.57.81
最低值3.42(3.4)3.774.147.81
平均值3.71(3.75)4.755.487.81
中位數3.7(3.76)4.775.557.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.62億88.26億92.55億98.66億
最低值78.32億79.08億82.19億98.66億
平均值80.79億84.71億88.03億98.66億
中位數81.00億84.95億88.37億98.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.782.935.761.603.23
營業收入162.52億128.06億77.18億77.44億80.72億

詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPO

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