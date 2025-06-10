鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO IncXPO-US的目標價調升至130元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對XPO Inc(XPO-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至130元，調升幅度3.17%。其中最高估值152元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予XPO Inc評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀2位。
XPO Inc今(10日)收盤價為119.54元。近5日股價上漲3.17%，標普指數上漲1.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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