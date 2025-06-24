Switch 2一機難求推升股價 任天堂市值破1150億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-24 23:30

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據《商業內幕》周二 (24 日) 報導，任天堂 Switch 2 大受歡迎，6 月初上市 4 天內售出 350 萬台，推動該公司股價創新高，今年以來已上漲 39%，市值增加 390 億美元達 1150 億美元。

任天堂Switch 2上市4天售出350萬台，創該公司史上最快銷售紀錄。(圖:Shutterstock)

創史上最快銷售紀錄

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Switch 2 於 6 月初上市，在玩家社群中大獲成功。任天堂本月稍早表示，新主機在前 4 天內售出 350 萬台，成為該公司有史以來銷售最快的遊戲機。

美國零售商持續缺貨，消費者一機難求。沃爾瑪 (WMT-US) 表示，周三美東時間晚上 9 點將在網路上為 Walmart + 會員開放購買，一小時後才開放給一般民眾。

硬體規格提升

Switch 2 搭載客製化輝達 (NVDA-US) 處理器，旨在提供更清晰的畫質和更快的遊戲載入速度。螢幕從 6.22 吋增加到 7.9 吋，但仍維持 LCD 顯示器而非 OLED。

這家總部位於京都的公司表示，預計到 2026 年 3 月底前售出 1500 萬台主機，但一些分析師估計總銷量將遠高於此。自 2017 年 3 月首代 Switch 發布以來，任天堂股價已飆漲約 460%。

媒體評測觀點

《商業內幕》對 Switch 2 的評測發現，它感覺像是對前代產品的直接、樸實升級。外觀相似，不需要新控制器，甚至可以遊玩 99% 的原版 Switch 遊戲庫。

這種缺乏創新給了 Switch 2 最大的優勢和最嚴重的缺陷。一方面，該系統延續了玩家原版主機喜愛的一切，包括龐大的遊戲庫和標誌性的掌機與電視遊戲結合。但另一方面，它提供的最終只是類似的遊戲體驗，卻要價更高。