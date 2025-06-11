鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 08:40

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自全新一代主機 Switch 2 上周四 (5 日) 正式上市後，任天堂股價連日走漲，今 (11) 日早盤則回跌逾 3%，結束連 3 日漲勢。

為什麼Switch 2對任天堂如此重要？ (圖:Shutterstock)

作為 8 年來首款全新遊戲主機，Switch 2 延續了初代產品的市場熱度。作為遊戲產業「現象級」主機的續作，Switch 2 尚未全面鋪貨，便因首發搶購潮與黃牛現象引發關注。

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初代 Switch 自 2017 年上市以來，以「可攜帶 + 家用」的創新型態迅速引爆市場，首年銷售量達 1500 萬台，超越任天堂先前所有主機，成為史上第二暢銷遊戲主機，僅次於索尼 PlayStation 2。這項成就不僅打破了玩家對「跨界主機」的質疑，也奠定了 Switch 系列在遊戲市場的標竿地位。

儘管 Switch 2 剛開啟預售，黃牛搶購已初現端倪。Reddit 用戶 runed_golem 近日在論壇上分享了自己的搶購經驗，他在美國某沃爾瑪門市提前預訂的主機剛從倉庫搬出，正準備結帳時，一名疑似黃牛的用戶要求「買下店內所有 Switch 2」。

儘管店員告知「每人限購兩台」，但另一名店員態度模糊，而黃牛堅稱「前日致電門市確認限購已取消」。

最終，runed_golem 因搶先取貨「逃過一劫」，但他對黃牛破壞購物體驗的行為表示憤怒。「為什麼總有人要攪亂大家的期待？」

作為任天堂史上最大膽的賭注，Switch 2 在保留初代核心玩法的基礎上升級了硬體配置，螢幕尺寸變大，性能表現更強，同時延續了「可拆卸手把 + 橫豎雙屏」的標誌性設計，但定價升至 450 美元，較初代首賣價上漲約 10%，仍擋不住粉絲熱情，預購開啟後幾分鐘內售罄，多地任天堂商店出現午夜排隊隊長。

對於 Switch 2 的市場前景，業界普遍持樂觀態度。Wedbush 董事總經理 Michael Pachter 分析道：「Switch 系列成功的關鍵在於『合併兩類用戶』，掌機玩家獲得主機級體驗，主機玩家保留便攜需求。Switch 2 延續了這一邏輯。」

投資機構 MoffettNathanson 分析師 Craig Moffett 則說：「儘管定價更高，但初期需求足夠強勁，甚至可能繼續提供任天堂目標。」

任天堂美國總裁 Doug Bowser 在接受《CNBC》訪問時強調：「Switch 2 不僅是硬體升級，更是為玩家打造下一代遊戲平台，我們保留了用戶最愛的經典元素，同時強化了遊戲功能與社交互動，讓快樂延續。」