半導體當籌碼？三星李在鎔飛往華盛頓 支援韓美談判
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
韓聯社報導，三星電子董事長李在鎔 29 日登上了飛往華盛頓的航班，預計此行將支持韓美貿易談判。
此次訪美是李在鎔自 17 日美國最高法院作出無罪判決以來，首次確定的對外日程，預計將與主要合作夥伴討論全球業務合作並探索新的商業機會。
另一方面，距離美國對等關稅生效僅剩 3 天，韓方有可能提出擴大對美國半導體投資、在先進人工智慧（AI）半導體領域開展技術合作等作為談判籌碼。
在美國德州奧斯汀擁有代工工廠的三星電子，決定在 2030 年投資超過 370 億美元（約 54 兆韓元）在美國建立本地半導體生產基地。
值得注意的是，三星周一與特斯拉簽署了價值 22.8 兆韓元的創紀錄的代工合約，從明年開始在泰勒工廠生產特斯拉下一代 AI 晶片 AI6。
市場分析師認為，該合約符合美國政府的半導體產業振興政策和招商引資策略，將有利於韓美談判。
DS 投資證券研究員李秀林表示：「三星在美國擴大半導體投資，為緩解美國對韓國整體半導體產業的關稅壓力提供了誘因。」
因此有觀點認為，韓國政府可能會將三星電子的案例，作為在韓美談判中說服美方的論據，強調其對美國就業創造及人工智慧發展等方面的「直接投資擴大」。
預計於 8 月初生效的半導體項目關稅，也可能基於這種投資擴大邏輯而有所緩解。
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