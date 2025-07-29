鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 16:00

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韓聯社報導，三星電子董事長李在鎔 29 日登上了飛往華盛頓的航班，預計此行將支持韓美貿易談判。

半導體當籌碼？三星李在鎔飛往華盛頓 支援韓美談判。（圖：REUTERS/TPG）

此次訪美是李在鎔自 17 日美國最高法院作出無罪判決以來，首次確定的對外日程，預計將與主要合作夥伴討論全球業務合作並探索新的商業機會。

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另一方面，距離美國對等關稅生效僅剩 3 天，韓方有可能提出擴大對美國半導體投資、在先進人工智慧（AI）半導體領域開展技術合作等作為談判籌碼。

在美國德州奧斯汀擁有代工工廠的三星電子，決定在 2030 年投資超過 370 億美元（約 54 兆韓元）在美國建立本地半導體生產基地。

值得注意的是，三星周一與特斯拉簽署了價值 22.8 兆韓元的創紀錄的代工合約，從明年開始在泰勒工廠生產特斯拉下一代 AI 晶片 AI6。

市場分析師認為，該合約符合美國政府的半導體產業振興政策和招商引資策略，將有利於韓美談判。

DS 投資證券研究員李秀林表示：「三星在美國擴大半導體投資，為緩解美國對韓國整體半導體產業的關稅壓力提供了誘因。」

因此有觀點認為，韓國政府可能會將三星電子的案例，作為在韓美談判中說服美方的論據，強調其對美國就業創造及人工智慧發展等方面的「直接投資擴大」。