鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為10.97元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.96元，其中最高估值1.32元，最低估值0.68元，預估目標價為10.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.25)
|1.53
|1.81
|1.58
|最低值
|0.68(0.68)
|0.87
|0.87
|1.14
|平均值
|0.98(0.95)
|1.17
|1.27
|1.38
|中位數
|0.96(0.91)
|1.13
|1.25
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|482.42億
|511.86億
|535.44億
|461.52億
|最低值
|380.25億
|388.93億
|392.12億
|398.93億
|平均值
|434.08億
|440.97億
|458.06億
|435.30億
|中位數
|430.96億
|436.73億
|458.02億
|440.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|營業收入
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
|402.03億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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