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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為10.97元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.96元，其中最高估值1.32元，最低估值0.68元，預估目標價為10.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.25)1.531.811.58
最低值0.68(0.68)0.870.871.14
平均值0.98(0.95)1.171.271.38
中位數0.96(0.91)1.131.251.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值482.42億511.86億535.44億461.52億
最低值380.25億388.93億392.12億398.93億
平均值434.08億440.97億458.06億435.30億
中位數430.96億436.73億458.02億440.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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