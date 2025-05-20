鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調升至11.05元，幅度約4.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)提出目標價估值：中位數由10.53元上修至11.05元，調升幅度4.9%。其中最高估值18.05元，最低估值7.35元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予沃達丰電信公司評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀3位。
沃達丰電信公司今(20日)收盤價為9.64元。近5日股價上漲4.9%，標普指數上漲2.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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