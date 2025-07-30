鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.71元上修至5.8元，其中最高估值6.33元，最低估值4.12元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.33(6.33)
|8.31
|10.62
|12.76
|最低值
|4.12(4.12)
|4.15
|5.02
|6.14
|平均值
|5.71(5.64)
|6.7
|8.25
|9.18
|中位數
|5.8(5.71)
|6.93
|8.33
|9.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.15億
|57.11億
|68.37億
|70.91億
|最低值
|45.88億
|49.59億
|53.26億
|53.10億
|平均值
|47.29億
|52.39億
|57.42億
|59.84億
|中位數
|46.99億
|52.03億
|55.78億
|59.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為72.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至5.54元，預估目標價為73.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為36.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為15.78元
下一篇