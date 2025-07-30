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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.71元上修至5.8元，其中最高估值6.33元，最低估值4.12元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.33(6.33)8.3110.6212.76
最低值4.12(4.12)4.155.026.14
平均值5.71(5.64)6.78.259.18
中位數5.8(5.71)6.938.339.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.15億57.11億68.37億70.91億
最低值45.88億49.59億53.26億53.10億
平均值47.29億52.39億57.42億59.84億
中位數46.99億52.03億55.78億59.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.364.271.522.650.15
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億42.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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