search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧GLW-US的目標價調升至65元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對康寧(GLW-US)提出目標價估值：中位數由63元上修至65元，調升幅度3.17%。其中最高估值80元，最低估值53元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予康寧評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀1位。

康寧今(30日)收盤價為61.98元。近5日股價上漲3.17%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GLW市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
康寧61.98+11.9%

延伸閱讀



Empty