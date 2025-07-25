鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧GLW-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對康寧(GLW-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值65元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予康寧評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
康寧今(25日)收盤價為55.72元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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