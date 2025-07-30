鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至82元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由86元下修至82元，調降幅度4.65%。其中最高估值102元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀7位、保持中立12位、保守悲觀1位。
史丹利百得今(30日)收盤價為68.61元。近5日股價下跌4.65%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為83.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調升至82.5元，幅度約3.77%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調升至79.5元，幅度約3.92%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%
下一篇