鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至82元，幅度約4.65%

綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀7位、保持中立12位、保守悲觀1位。

史丹利百得今(30日)收盤價為68.61元。近5日股價下跌4.65%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。