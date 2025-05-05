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鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由82元下修至77.5元，調降幅度5.49%。其中最高估值120元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀2位。

史丹利百得今(5日)收盤價為61.39元。近5日股價下跌5.49%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SWK市場預估目標價

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