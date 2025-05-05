鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由82元下修至77.5元，調降幅度5.49%。其中最高估值120元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀2位。
史丹利百得今(5日)收盤價為61.39元。近5日股價下跌5.49%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至5.1元，預估目標價為94.50元
- 標普500短暫突破阻力位 大摩示警
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至82元，幅度約7.34%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為82.00元