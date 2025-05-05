鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%

綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀2位。

史丹利百得今(5日)收盤價為61.39元。近5日股價下跌5.49%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。