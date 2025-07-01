鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為83.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元上修至4.5元，其中最高估值4.89元，最低估值3.72元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.89(4.89)
|6.92
|9.01
|最低值
|3.72(3.72)
|5
|5.6
|平均值
|4.39(4.36)
|5.8
|6.98
|中位數
|4.5(4.35)
|5.75
|6.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|161.45億
|173.47億
|179.35億
|最低值
|149.70億
|154.20億
|158.82億
|平均值
|156.02億
|162.65億
|168.29億
|中位數
|156.05億
|162.66億
|167.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.46
|10.16
|6.76
|-2.07
|1.95
|營業收入
|145.35億
|156.17億
|169.47億
|157.81億
|153.66億
詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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