鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調升至82.5元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由79.5元上修至82.5元，調升幅度3.77%。其中最高估值102元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀2位。
史丹利百得今(16日)收盤價為71.3元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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