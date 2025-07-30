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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.33元上修至6.64元，其中最高估值6.76元，最低估值6.2元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.76(6.7)8.5610.049.31
最低值6.2(6.15)7.358.379.15
平均值6.54(6.37)7.748.989.23
中位數6.64(6.33)7.738.819.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.34億39.46億43.37億42.50億
最低值34.10億36.43億38.85億40.50億
平均值34.89億38.13億41.00億41.50億
中位數35.07億38.18億40.81億41.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.743.182.713.786.01
營業收入24.96億22.46億23.83億29.15億33.24億

詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWWD

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