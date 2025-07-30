鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為290.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.33元上修至6.64元，其中最高估值6.76元，最低估值6.2元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.76(6.7)
|8.56
|10.04
|9.31
|最低值
|6.2(6.15)
|7.35
|8.37
|9.15
|平均值
|6.54(6.37)
|7.74
|8.98
|9.23
|中位數
|6.64(6.33)
|7.73
|8.81
|9.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.34億
|39.46億
|43.37億
|42.50億
|最低值
|34.10億
|36.43億
|38.85億
|40.50億
|平均值
|34.89億
|38.13億
|41.00億
|41.50億
|中位數
|35.07億
|38.18億
|40.81億
|41.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.74
|3.18
|2.71
|3.78
|6.01
|營業收入
|24.96億
|22.46億
|23.83億
|29.15億
|33.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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