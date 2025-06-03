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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至230.5元，幅度約5.98%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由217.5元上修至230.5元，調升幅度5.98%。其中最高估值291元，最低估值193元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀1位。

Woodward Inc今(3日)收盤價為218.19元。近5日股價上漲5.98%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WWD市場預估目標價

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