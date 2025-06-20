鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至245元，幅度約4.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由234元上修至245元，調升幅度4.7%。其中最高估值291元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Woodward Inc今(20日)收盤價為238.99元。近5日股價上漲4.7%，標普指數下跌1.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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