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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為208.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.26元，其中最高估值6.71元，最低估值6.09元，預估目標價為208.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.71(6.53)8.42108.41
最低值6.09(5.94)6.427.148.41
平均值6.27(6.17)7.368.78.41
中位數6.26(6.16)7.328.578.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.09億38.94億42.46億39.25億
最低值34.03億35.79億38.04億39.25億
平均值34.45億37.15億39.85億39.25億
中位數34.49億37.00億40.07億39.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.743.182.713.786.01
營業收入24.96億22.46億23.83億29.15億33.24億

詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWWD

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