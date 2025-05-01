鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為208.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.26元，其中最高估值6.71元，最低估值6.09元，預估目標價為208.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.71(6.53)
|8.42
|10
|8.41
|最低值
|6.09(5.94)
|6.42
|7.14
|8.41
|平均值
|6.27(6.17)
|7.36
|8.7
|8.41
|中位數
|6.26(6.16)
|7.32
|8.57
|8.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.09億
|38.94億
|42.46億
|39.25億
|最低值
|34.03億
|35.79億
|38.04億
|39.25億
|平均值
|34.45億
|37.15億
|39.85億
|39.25億
|中位數
|34.49億
|37.00億
|40.07億
|39.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.74
|3.18
|2.71
|3.78
|6.01
|營業收入
|24.96億
|22.46億
|23.83億
|29.15億
|33.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為65.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為12.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至13.42元，預估目標價為186.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.03元，預估目標價為1,025.00元
上一篇
下一篇