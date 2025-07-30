鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至290元，幅度約9.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由266元上修至290元，調升幅度9.02%。其中最高估值335元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Woodward Inc今(30日)收盤價為262.11元。近5日股價上漲9.02%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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