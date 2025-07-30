鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-30 15:20

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隨著輝達 (NVDA-US) 市值持續成長，兩位高層主管的身家也躍居十億美元富豪俱樂部，這使得該公司的十億美元富豪人數達到了 6 人。

跟著輝達一起發達！2高層進入十億美元富豪俱樂部。(圖:shutterstock)

根據彭博億萬富豪指數，財務長柯蕾絲（Colette Kress）以及負責全球銷售與行銷的執行副總裁普利（Jay Puri）個人淨資產都已突破 10 億美元。這是該指數首度估算這二人的財富。

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他們兩人的大部分財富都與輝達的股票掛鉤。輝達股票 28 日創下新高，並於 7 月初成為全球首家市值突破 4 兆美元的公司。

這些數十億美元的財富象徵著人工智慧領域的淘金熱。包括 Meta、Alphabet 在內的企業，紛紛為 AI 研究人員提供數億美元的薪酬方案，甚至砸下數十億美元，從 Scale AI、Windsurf 等公司進行人才挖角。

輝達執行長黃仁勳被問到有關 AI 研究人員令人咋舌的薪酬待遇時表示，由於人工智慧實驗室可以創造巨大的價值，所以這種誘因是合理的。

黃仁勳 23 日在華盛頓舉行的峰會上表示：「我在我管理團隊中創造的億萬美元富豪，比世界上其他執行長都多」。他還打趣地說：「他們現在過得非常不錯。」

英偉達股價今年已上漲 31%，自 2023 年初以來已上漲超過 1,100%。

根據彭博億萬富豪指數顯示，62 歲的黃仁勳最近以 1540 億美元的財富超過「股神」巴菲特，成為全球第 9 大富豪。