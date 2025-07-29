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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.68元，其中最高估值2.78元，最低估值2.55元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.78(2.89)4.055.715.87
最低值2.55(2.46)2.572.522.54
平均值2.67(2.65)3.224.235.01
中位數2.68(2.61)3.244.325.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.20億29.70億35.94億38.36億
最低值22.70億23.68億24.38億24.59億
平均值23.39億26.45億30.59億32.75億
中位數23.30億26.45億30.39億34.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.720.560.651.76
營業收入9.88億14.35億16.11億18.30億21.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

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