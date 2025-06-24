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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至44元，調升幅度4.76%。其中最高估值60元，最低估值29元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Exelixis公司評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Exelixis公司今(24日)收盤價為44.19元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌0.13%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXEL市場預估目標價

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