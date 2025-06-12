鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至42元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至42元，調升幅度5%。其中最高估值56元，最低估值29元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Exelixis公司評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Exelixis公司今(12日)收盤價為41.645元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.86%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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