鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.62元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元上修至2.62元，其中最高估值2.92元，最低估值2.46元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.92(2.92)
|4.11
|5.97
|5.78
|最低值
|2.46(2.46)
|2.57
|2.52
|2.54
|平均值
|2.65(2.64)
|3.17
|4.14
|4.9
|中位數
|2.62(2.57)
|3.14
|3.98
|5.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.20億
|30.51億
|37.32億
|38.56億
|最低值
|22.70億
|23.68億
|24.38億
|24.59億
|平均值
|23.41億
|26.45億
|30.65億
|33.06億
|中位數
|23.20億
|26.50億
|30.67億
|34.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|1.76
|營業收入
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
|21.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估下修至2.62元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至42元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為40.00元
下一篇