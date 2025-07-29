鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 15:20

‌



由於貿易戰的影響不如預期嚴重，荷蘭皇家飛利浦公司 (Royal Philips NV) 上調了獲利預期。這家荷蘭醫療科技公司周二 (29 日) 表示，目前預計其全年調整後營業利潤率將在 11.3% 至 11.8% 之間，較先前的預期上調了 50 個基點。

貿易戰衝擊不如預期 飛利浦上修獲利展望(圖:shutterstock)

數據顯示，飛利浦第二季的可比訂單成長率達 6%，集團銷售額為 43 億歐元，可比銷售額成長 1%。調整後的 EBITA 利潤率提升 130 個基點至 12.4%，自由現金流增加至 2.3 億歐元。

‌



飛利浦執行長 Roy Jakobs 表示，公司專注於推動獲利成長，而近期推出的 AI 創新產品也有效推動了訂單成長動能。透過創新與生產力措施，公司成功實現了利潤擴張，並在今年上半年實現了預期目標。

儘管中國市場的銷售額有所下滑，但整體而言被其他地區的成長所抵消。個人健康業務的可比銷售額成長 6%，而診斷與治療以及互聯護理業務的銷售額雖略有下降，但其調整後 EBITA 利潤率均有所改善。

在創新方面，飛利浦與印尼衛生部簽署了一項長期合作夥伴關係，旨在全國範圍內推廣其先進的 Azurion 影像引導治療系統。公司也持續強化其在 MR(磁振造影) 領域的 AI 領導地位，並簽署了多項大型監測合作夥伴關係。本季透過嚴謹的成本管理與生產力措施，公司節省了 1.97 億歐元。

展望全年，飛利浦重申其可比銷售額成長預期維持在 1%-3%。調整後 EBITA 利潤率範圍已上調至 11.3%-11.8%，較先前展望增加了 50 個基點。

飛利浦股價在過去一年下跌了 19%，因為公司遭遇了一系列挫折。去年，飛利浦就 2021 年召回缺陷睡眠呼吸中止症治療儀一事達成和解。