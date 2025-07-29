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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADRWF-US的目標價調升至63.23元，幅度約9.99%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)提出目標價估值：中位數由57.49元上修至63.23元，調升幅度9.99%。其中最高估值79.44元，最低估值39.27元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Woori Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Woori Financial Group Inc - ADR今(29日)收盤價為52.13元。近5日股價下跌9.99%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WF市場預估目標價

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Woori Financial Group Inc - ADR52.13-4.75%

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