鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADRWF-US的目標價調升至48.29元，幅度約3.44%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)提出目標價估值：中位數由46.69元上修至48.29元，調升幅度3.44%。其中最高估值63.02元，最低估值38.62元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Woori Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Woori Financial Group Inc - ADR今(3日)收盤價為50.17元。近5日股價上漲3.44%，標普指數上漲2.22%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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