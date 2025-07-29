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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估上修至8.88元，預估目標價為57.49元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.88元，其中最高估值9.77元，最低估值8.02元，預估目標價為57.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.77(9.75)10.6611.37
最低值8.02(8.02)8.699.18
平均值8.85(8.79)9.5910.17
中位數8.88(8.73)9.5510.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值81.86億86.17億87.45億
最低值74.04億75.64億76.67億
平均值77.82億80.18億82.46億
中位數77.80億79.64億82.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.439.129.737.428.69
營業收入101.38億114.74億140.03億187.83億193.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWF

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