鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估上修至8.88元，預估目標價為57.49元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.88元，其中最高估值9.77元，最低估值8.02元，預估目標價為57.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.77(9.75)
|10.66
|11.37
|最低值
|8.02(8.02)
|8.69
|9.18
|平均值
|8.85(8.79)
|9.59
|10.17
|中位數
|8.88(8.73)
|9.55
|10.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.86億
|86.17億
|87.45億
|最低值
|74.04億
|75.64億
|76.67億
|平均值
|77.82億
|80.18億
|82.46億
|中位數
|77.80億
|79.64億
|82.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.43
|9.12
|9.73
|7.42
|8.69
|營業收入
|101.38億
|114.74億
|140.03億
|187.83億
|193.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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