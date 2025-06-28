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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估上修至8.72元，預估目標價為45.38元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.59元上修至8.72元，其中最高估值9.53元，最低估值7.74元，預估目標價為45.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.53(9.53)10.3311.1
最低值7.74(7.74)8.438.89
平均值8.69(8.62)9.349.87
中位數8.72(8.59)9.239.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值79.29億82.82億84.02億
最低值71.62億73.65億75.86億
平均值75.61億77.82億79.92億
中位數75.54億77.41億79.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.439.129.737.428.69
營業收入101.38億114.74億140.03億187.83億193.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWF

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