鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估上修至8.72元，預估目標價為45.38元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.59元上修至8.72元，其中最高估值9.53元，最低估值7.74元，預估目標價為45.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.53(9.53)
|10.33
|11.1
|最低值
|7.74(7.74)
|8.43
|8.89
|平均值
|8.69(8.62)
|9.34
|9.87
|中位數
|8.72(8.59)
|9.23
|9.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.29億
|82.82億
|84.02億
|最低值
|71.62億
|73.65億
|75.86億
|平均值
|75.61億
|77.82億
|79.92億
|中位數
|75.54億
|77.41億
|79.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.43
|9.12
|9.73
|7.42
|8.69
|營業收入
|101.38億
|114.74億
|140.03億
|187.83億
|193.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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