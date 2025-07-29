鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調升至135元，幅度約7.14%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對RPM International, Inc.(RPM-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至135元，調升幅度7.14%。其中最高估值152元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予RPM International, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀1位。
RPM International, Inc.今(29日)收盤價為121.49元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至112元，幅度約8.21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為44.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為134.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估上修至8.88元，預估目標價為57.49元
下一篇