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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調升至135元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對RPM International, Inc.(RPM-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至135元，調升幅度7.14%。其中最高估值152元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予RPM International, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀1位。

RPM International, Inc.今(29日)收盤價為121.49元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RPM市場預估目標價

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RPM International, Inc.121.54-1.01%

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