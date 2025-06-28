鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADRWF-US的目標價調升至43.81元，幅度約3.63%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)提出目標價估值：中位數由42.28元上修至43.81元，調升幅度3.63%。其中最高估值57.49元，最低估值38.62元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Woori Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Woori Financial Group Inc - ADR今(28日)收盤價為49.11元。近5日股價上漲3.63%，標普指數上漲2.68%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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