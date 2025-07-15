鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 14:40

‌



美國總統川普近日接受英國《BBC》專訪時，針對與俄羅斯總統普丁的關係直言：「我對他感到失望，但我和他還沒完。」當被追問是否信任普丁時，川普回應：「我幾乎誰也不信任。」

川普坦言對普丁失望：我和他還沒完。(圖：REUTERS/TPG)

川普透露，他曾四度與普丁進行談判，皆未取得實質進展。川普指出：「我們總是有很好的對話，我會以為快達成協議了，然後他又轟炸基輔的一棟大樓。」

‌



就在專訪前數小時，川普宣布將對烏克蘭提供武器援助，並警告俄羅斯若未在 50 天內達成停火協議，將對其實施嚴厲的關稅措施。

當被問及將如何讓普丁「停止流血衝突」時，川普則回答說：「我們正在努力」。最近幾週，俄羅斯加強了對烏克蘭城市的無人機和飛彈襲擊，造成創紀錄的平民傷亡。

曾稱北約為「過時組織」的川普，這次也改口表示，他不這麼認為了，因為「北約正走向完全不同的方向，」並正在為自己負責。

他補充，自己仍相信北約的集體防禦原則，因為這代表小國可以抵禦大國的攻擊。