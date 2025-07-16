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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.53元，其中最高估值0.68元，最低估值0.32元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.68)1.081.31.64
最低值0.32(0.32)0.40.81.64
平均值0.5(0.52)0.831.051.64
中位數0.53(0.57)0.871.071.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.06億82.19億82.80億
最低值69.72億71.90億73.61億
平均值71.93億76.60億78.35億
中位數71.62億77.14億78.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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