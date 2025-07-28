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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估上修至166.65元，預估目標價為2,250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.79元上修至166.65元，其中最高估值172.95元，最低估值150元，預估目標價為2,250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值172.95(172.95)198.71226.76
最低值150(150)175196.5
平均值166.45(163.95)186.84210.76
中位數166.65(163.79)187.25209

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.09億90.55億97.97億
最低值86.48億88.13億94.52億
平均值87.37億89.45億95.88億
中位數87.58億89.32億95.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS47.5053.8867.47785.18189.38
營業收入19.29億19.28億51.01億126.52億149.33億

詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCNCA

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