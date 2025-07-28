鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估上修至166.65元，預估目標價為2,250.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.79元上修至166.65元，其中最高估值172.95元，最低估值150元，預估目標價為2,250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.95(172.95)
|198.71
|226.76
|最低值
|150(150)
|175
|196.5
|平均值
|166.45(163.95)
|186.84
|210.76
|中位數
|166.65(163.79)
|187.25
|209
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.09億
|90.55億
|97.97億
|最低值
|86.48億
|88.13億
|94.52億
|平均值
|87.37億
|89.45億
|95.88億
|中位數
|87.58億
|89.32億
|95.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|47.50
|53.88
|67.47
|785.18
|189.38
|營業收入
|19.29億
|19.28億
|51.01億
|126.52億
|149.33億
詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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