鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.59元，其中最高估值0.68元，最低估值0.32元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.68(0.7)
|1.08
|1.3
|1.64
|最低值
|0.32(0.32)
|0.4
|0.8
|1.64
|平均值
|0.54(0.57)
|0.85
|1.07
|1.64
|中位數
|0.59(0.61)
|0.92
|1.09
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.20億
|82.19億
|81.42億
|最低值
|69.72億
|71.90億
|73.61億
|平均值
|71.77億
|76.65億
|77.45億
|中位數
|71.20億
|77.14億
|76.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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