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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為18.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.43元，最低估值0.22元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.43)0.691.041.98
最低值0.22(0.22)0.330.420.54
平均值0.34(0.33)0.430.651.11
中位數0.35(0.34)0.410.640.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.89億22.81億30.96億48.27億
最低值17.49億18.60億20.76億25.63億
平均值18.34億20.30億25.48億33.64億
中位數18.34億20.18億25.70億32.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.09-0.10-0.03-3.82
營業收入9.67億13.86億18.69億20.79億16.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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