鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為18.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.33元，其中最高估值0.43元，最低估值0.22元，預估目標價為18.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.46)
|0.69
|1.04
|1.98
|最低值
|0.22(0.22)
|0.33
|0.42
|0.54
|平均值
|0.33(0.32)
|0.43
|0.66
|1.15
|中位數
|0.33(0.33)
|0.41
|0.63
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.84億
|22.81億
|30.96億
|48.27億
|最低值
|17.49億
|18.60億
|20.76億
|25.63億
|平均值
|18.23億
|20.29億
|25.44億
|33.92億
|中位數
|18.25億
|20.18億
|25.70億
|31.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|-3.82
|營業收入
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
|16.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉Mobileye第二季營收優於預期 上調全年財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為18.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為18.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為18.50元
下一篇