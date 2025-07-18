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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為18.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.33元，其中最高估值0.46元，最低估值0.22元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.46(0.46)0.681.071.87
最低值0.22(0.22)0.330.420.55
平均值0.32(0.32)0.430.661.13
中位數0.33(0.32)0.410.641.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.95億22.81億32.38億49.19億
最低值16.32億18.55億20.36億25.31億
平均值17.91億20.22億25.73億34.02億
中位數17.90億20.14億25.52億31.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.09-0.10-0.03-3.82
營業收入9.67億13.86億18.69億20.79億16.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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