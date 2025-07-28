鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調升至155元，幅度約3.68%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由149.5元上修至155元，調升幅度3.68%。其中最高估值207元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀1位。
基內瑞克控股今(28日)收盤價為155.46元。近5日股價上漲3.68%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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