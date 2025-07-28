「TACO」不再？美國商務部長：8月1日關稅硬啟動、無緩衝期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-28 13:20

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根據川普政府商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 的最新聲明，美國的關稅將於 8 月 1 日正式實施，不會再有任何延期或寬限期。此舉代表著美國總統川普在今年 4 月宣布「解放日」關稅後，經過為期 90 天的暫停，許多新的稅率即將於本周五生效。

關稅大限8月1日無彈性？美商務部長：川普關稅新時代啟動(圖:REUTERS/TPG)

盧特尼克在《福斯新聞周日》(Fox News Sunday) 上明確表示：「沒有延期。沒有更多的寬限期。8 月 1 日，關稅將開始實施。」

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他暗示，這次不會再出現「TACO」——這個由《金融時報》專欄作家 Robert Armstrong 所創造，意指「川普總是退縮」的縮寫。該詞源於川普總統過去實施貿易政策威脅，隨後又撤回的模式，這種反覆曾導致股市劇烈波動，如那斯達克市場在「解放日」後曾創下 50 年來最大單日點數跌幅，但在政策收回後又迅速反彈。

盧特尼克的堅定立場，與日前財政部長貝森特 (Scott Bessent) 暗示關稅截止日期可能具彈性的訊息，形成鮮明對比。

儘管設定了強硬的最後期限，盧特尼克指出川普總統仍樂意與世界主要經濟體進行談判。

美國與歐盟周日正式達成一項重大的關稅協議，經過川普與馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在蘇格蘭的「背水一戰」式談判，雙方同意美國將對所有歐盟商品徵收 15% 的關稅。這項關稅稅率是川普此前威脅要實施的 30% 進口稅率的一半。

這項協議被雙方譽為「巨大」的成功，帶來了穩定。歐盟方面，馮德萊恩表示其市場將對美國出口商開放，對某些產品實行零關稅。此外，歐盟將在未來三年內對美國投資 6000 億美元，包括軍事裝備，並將在能源方面花費 7500 億美元，這有助於歐洲減少對俄羅斯能源的依賴。特定商品如飛機、飛機零件、某些化學品和農產品將不徵收任何關稅。