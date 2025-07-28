鉅亨網新聞中心 2025-07-28 14:00

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全球物流巨頭 Rhenus（雷諾斯）義大利分公司 Rhenus Logistics Spa，於 7 月 8 日被義大利稅務警察凍結了高達 5,100 萬美元的資產。此舉再次突顯了義大利當局近年來對跨國企業稅務稽查力度的顯著加強，並對整個國際物流行業的合規營運敲響警鐘。

全球物流巨頭Rhenus涉稅務詐欺 5100萬美元資金遭凍結。(圖:shutterstock)

根據路透社取得的文件顯示，Rhenus Logistics Spa 被指控在 2019 年至 2024 年長達五年的時間內，涉嫌開立虛假發票、規避勞動法規及稅法，以逃避繳納稅款和社會保障金。義大利檢察官指控該公司透過中間商與提供廉價勞動力的小公司簽訂「虛假的服務採購合約」，並據此提交虛假的納稅申報表。

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Rhenus 作為全球前 50 大物流企業之一，年營收高達 82 億歐元，在全球擁有數千個辦事處和數萬名員工，業務遍及海運、空運、陸運及倉儲等多個領域。

此次其義大利分公司面臨的指控，不僅是義大利政府加強對外資企業監管、防範逃稅漏稅的典型案例，也反映了歐盟整體反避稅立法的趨嚴趨勢。根據歐盟相關法規，涉案公司的母公司在其本國也可能面臨監管配合調查，甚至被列入歐盟業務拓展化名單，進而影響其後續的業務發展。

近年來，隨著歐盟不斷加強資訊共享和稅務稽查等措施，歐洲各國，尤其是義大利，對跨國企業和跨境公司、賣家的稅收合規管理要求日益嚴格。

業內專家指出，義大利在稅務方面的嚴格監管，正是歐盟整體稅務趨嚴的縮影。Rhenus 此次事件，不僅可能成為歐盟近年來嚴抓稅務合規性的一個重要典型案例，也揭示了物流貨代行業長期存在的違規亂象。

事實上，Rhenus 並非首家在義大利被調查並凍結巨額資金的物流企業。此前，包括 Kuehne+Nagel 德迅、亞馬遜、DHL、GLS、GXO Logistics、聯邦快遞（FedEx）以及 DB Schenker 等多家全球知名物流巨頭，都曾因類似原因在義大利遭到調查。

其中，德迅義大利子公司曾被凍結 1,650 萬歐元（約 1,800 萬美元），DHL 義大利子公司則被凍結了 4,700 萬歐元（約 4,900 萬美元）。

據悉，近年來義大利當局已審查了十餘家物流企業的用工行為，自 2021 年起累計簽發的凍結令已超過 6.5 億歐元。米蘭檢方披露，根據社保局數據，過去四年涉案企業已補登記了 4.9 萬名員工的合法用工手續。