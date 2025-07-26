產量遠不如目標？馬斯克說好年底前生產5,000台 目前只產幾百台機器人
鉅亨網編譯鍾詠翔
特斯拉 (TSLA-US) 擎天柱（Optimus）機器人產量嚴重滯後，全年目標成泡影？
據科技媒體《The Information》周五（25 日）報導，知情人士透露，特斯拉人形機器人 Optimus 項目面臨嚴重產能瓶頸，目前產量僅數百台，遠低於執行長馬斯克制定的年產 5,000 台目標。
特斯拉在機械手技術方面遭遇重大技術難題，導致大量基本完成的機器人因缺少手部和下臂組件而閒置在工廠。
三位消息人士說，開發媲美人類手部的軟硬體，是特斯拉和競爭對手的共同難題。特斯拉希望 Optimus 能完成工廠任務、彈奏鋼琴等操作，但最新手部版本仍在改善。
馬斯克周三在財報電話會議上似乎也暗示 Optimus 生產面臨瓶頸問題，在被問及該項目未來兩、三年對特斯拉營收貢獻時，他回答得相當謹慎：「我對預測五年後的情況至少有中等程度的信心，但很難預測一、兩年內的情況。」
這一產能困境格外關鍵，因為該公司正急需新增長點。特斯拉第二季報顯示，整體營收較一年前下降 12%。馬斯克警告，隨著美國電動車補貼終止，以及全球市場競爭加劇，特斯拉可能面臨「幾個艱難的季度」。
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