鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-28 12:37

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泰國與柬埔寨陷入邊境衝突，雙方領袖將於週一（28 日）在馬來西亞舉行會談，目標是就「停火協議」達成共識。據悉，此次關鍵談判亦獲得美國與中國積極協助。

泰國柬埔寨馬來西亞停火談判登場！美國中國攜手助和平進程。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國表示，其官員將協助和平進程。柬埔寨總理洪瑪內也指出，此次談判由美國聯合籌辦，中國也參與協助。

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於週一發表聲明指出，美方官員已抵達馬來西亞並投入協調行動。他強調：「我們希望這場衝突能儘早結束。美國國務院官員正在馬來西亞實地協助這些和平努力。」

這場泰柬邊境衝突始於 5 月下旬，一名柬埔寨士兵在短暫交火中遭擊斃，導致雙方迅速調派大量軍力至邊境部署。直至上週四（24 日），衝突正式爆發，成為逾十年來最激烈的泰國與柬埔寨武裝衝突。

目前該衝突已造成超過 30 人死亡，其中至少有 20 名平民。受戰火波及，當局報告稱，已有超過 20 萬人從邊境地區撤離。

東協現任主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）表示，在泰國、柬埔寨政府代表要求他努力尋求和平解決方案後，他將親自主持會談。中國和美國也表示願意協助談判。

安華指出，他正與雙方協商會談條件與範圍，務求盡快停火。