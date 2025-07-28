鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 07:50

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美股連五天刷寫新高 「狂熱」跡象正在上升。(圖:shutterstock)

花旗 (C-US) 的關鍵情緒指標 Levkovich 指數上週五 (25 日) 達到 0.65，高於前一週的 0.49，也遠高於 0.38 的「狂熱」或過度擴張的門檻。從歷史上看，達到或超過這一水平的讀數往往預示著回報率的下降。

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花旗美國股票策略總監 Drew Pettit 表示：「情緒每增加一點，如果利多消息破裂，下跌風險就會增加。」換句話說，高漲的情緒可能使市場更容易受到失望的打擊。

Pettit 指出：「牛市不會因為年老而消亡，必須有一個催化劑。」

最近的價格走勢令人側目。迷因股的交易量再次飆升，這與 Pettit 所描述的更廣泛的對沖活動下降趨勢不謀而合，這一趨勢直接反映在 Levkovich 指數中。

逆轉近期漲勢的潛在觸發因素，可能包括全球經濟放緩、貿易緊張局勢、消費者支出疲軟或人工智慧的低迷，這些都可能挑戰近幾個月推動股市的看漲情緒。

Pettit 說：「當人們忘記有下跌風險時，這就不健康了，投資人只是把風險拋諸腦後。」

美股自 4 月市場觸底以來，投機性成長股 (尤其是尚未獲利的科技公司) 股價大幅上漲。

根據彭博社的數據，高盛非營利科技指數追蹤尚未產生正 GAAP 收益的美國上市科技公司，該指數較春季低點上漲了約 65%，目前處於 2022 年以來的最高水準。

儘管如此，根據花旗的 Pettit 表示，當前的市場格局與過去的過度時期（如網路泡沫或疫情後的飆升）有顯著不同。這兩個時期在事後都被廣泛視為「泡沫」，即資產價格遠遠超出其內在價值，由投機、動量交易和與基本面脫節的投資者狂熱所驅動。