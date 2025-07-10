鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.96元，預估目標價為48.20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.97元上修至-0.96元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.2元，預估目標價為48.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.52(-0.53)
|0.87
|3.68
|10.05
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-1.61
|-0.77
|0.74
|平均值
|-0.86(-0.9)
|-0.64
|0.59
|3.48
|中位數
|-0.96(-0.97)
|-0.69
|0.07
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,987萬
|5.18億
|14.81億
|31.45億
|最低值
|3,070萬
|1.20億
|2.10億
|9.30億
|平均值
|5,850萬
|3.04億
|9.76億
|21.91億
|中位數
|6,170萬
|3.22億
|11.24億
|23.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.81
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|營業收入
|0.00
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至45.4元，幅度約3.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-0.97元，預估目標價為44.00元
- 〈美股13F報告〉索羅斯基金增持輝達 出清台積電、美超微
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.89元，預估目標價為121.13元
下一篇