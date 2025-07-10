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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.96元，預估目標價為48.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.97元上修至-0.96元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.2元，預估目標價為48.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.52(-0.53)0.873.6810.05
最低值-1.2(-1.2)-1.61-0.770.74
平均值-0.86(-0.9)-0.640.593.48
中位數-0.96(-0.97)-0.690.071.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6,987萬5.18億14.81億31.45億
最低值3,070萬1.20億2.10億9.30億
平均值5,850萬3.04億9.76億21.91億
中位數6,170萬3.22億11.24億23.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.81-0.37-0.58-1.07-1.94
營業收入0.001,241萬1,383萬0.00442萬

詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASTS

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